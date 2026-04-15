Milan, le top news di giornata: Leao titolare anche a Verona

Il Milan prepara la sfida contro il Verona: Allegri conferma il 3-5-2 e punta ancora su Leao. Attenzione ai diffidati in vista della Juve.

Prosegue la preparazione della squadra rossonera allenata da mister Massimiliano Allegri in vista della gara di Verona in programma domenica. Da quello che filtra, Allegri dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2, mentre il 4-3-3 è per il momento bocciato.

A livello di uomini non dovrebbero però esserci grossi cambiamenti rispetto alla sfida con l’Udinese: alcuni giocatori torneranno al loro posto come Tomori e Fofana, al posto di Athekame e Ricci.

In dubbio resta Matteo Gabbia, che ha ormai recuperato dall’operazione all’ernia inguinale, ma c’è da capire se potrà giocare dall’inizio o meno; in caso contrario De Winter resterebbe al suo posto al centro della difesa. Per il resto sarà la formazione che abbiamo visto la maggior parte delle volte quest’anno.

Le possibili scelte di Allegri in attacco

Davanti ci sono un po’ più di incognite: due posti per cinque attaccanti a disposizione. Nonostante il momento complicato, Allegri dovrebbe dare fiducia ancora a Rafael Leao. Uscito tra i fischi di San Siro sabato scorso, la trasferta di Verona è l’occasione perfetta per calmare le acque e ripartire con tranquillità, magari ritrovando il gol.

Gol da ritrovare anche per Christian Pulisic, la sua ultima rete l’aveva segnata proprio contro l’Hellas Verona il 28 dicembre. È a secco da parecchio, ma a livello di prestazioni è in crescita. Nella sconfitta contro l’Udinese non era andato così male, a tratti abbiamo anche rivisto un Pulisic intraprendente e pericoloso, va ritrovata quella freddezza sotto porta che l’ha contraddistinto in questi anni al Milan.

La coppia d’attacco dovrebbe quindi essere questa, quella cosiddetta titolare, anche se ci sono Nkunku e Gimenez che scalpitano e possiamo definirli ancora in ballottaggio in attesa delle scelte definitive. Un po’ più indietro nelle gerarchie al momento Fullkrug.

Dopo la trasferta di Verona ci sarà lo scontro diretto, pesante anche in ottica Champions, contro la Juventus. Il Milan dovrà stare però attento perché si presenterà in campo contro l’Hellas con cinque diffidati e quindi a rischio di saltare la sfida contro i bianconeri. Di questi cinque, ben quattro sono dati come probabili titolari: Fofana, Saelemaekers, Leao e Modric. In più c’è Athekame che però dovrebbe iniziare dalla panchina.