LIVE | Milan-Udinese: 0-3| Atta segna il terzo gol per i friulani

Segui il live della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32esima giornata: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

84′- Doppio cambio Udinese: escono Atta e Ekkelenkamp, entrano Zarraga e Miller

81′- Milan che in questa fase tiene il possesso palla ma il risultato ha dato un contraccolpo pesante, i rossoneri non sono più pericolosi

77′- Cambio Milan: esce Leao tra i fischi ed entra Loftus-Cheek

76′- Cambio Udinese: esce Davies, entra Gueye

73′- Il Milan rischia di prendere anche il quarto gol, Maignan salva

73′- Doppio cambio Milan: escono Pulisic e Modric, entrano Nkunku e Jashari

70′- L’Udinese trova anche il terzo gol: ha segnato Atta. Palla persa da Rabiot, la palla arriva ad Atta che fa una gran giocata e la mette all’angolino

66′- Cambio per l’Udinese: esce Zaniolo, entra Piotrowski

60′- Cambio Milan: esce Ricci, entra Fofana

59′- Altra occasione Milan: cross di ricci sul secondo palo per Pavlovic, colpo di testa sull’esterno della rete

56′- Bella azione in velocità del Milan con Leao che dalla sua posizione entra in area, cross deviato che arriva sulla testa di Fullkrug, il tedesco non riesce però a trovare la porta

50′- Sugli sviluppi del corner calcia in porta dal limite dell’area di controbalzo Saelemaekers, bellissima conclusione, ma Okoye fa una parata eccezionale

50′- Ci prova Modric dalla distanza, tiro insidioso che impegna Okoye, calcio d’angolo Milan

46′- Subito prima azione del Milan: Kristensen costretto a spendere il fallo su Rabiot e viene ammoinito

46′- Inizia il secondo tempo

C’è un cambio all’intervallo per il Milan: esce Athekame, entra Fullkrug

45’+ 1′- Finisce qui il primo tempo, i rossoneri rientrano negli spogliatoi tra i fischi di San Siro e ora sono chiamati a resettare e tentare la rimonta

45′- Udinese ad un passo dallo 0-3, dopo una chiusura di Pavlovic su Davies, Kristensen si trova a concludere da solo dentro l’area a due passi da Maignan, ma colpisce il compagno per terra. Il Milan si salva, ma ha rischiato parecchio

44′- Ci sarà un minuto di recupero

43′- Cross di Saelemaekers per Leao, il portoghese anticipa Kristensen di testa in tuffo ma la palla termina alta

37′- Clamoroso a San Siro, l’Udinese è avanti di due reti! Ha segnato Ekkelenkamp! Ancora Zaniolo ad inventare, cross pennellato sul secondo palo per Ekkelenkamp che di testa anticipa tutti e devia all’angolino. Nulla da fare per Maignan

35′- Occasione anche per l’Udinese con Davies che fa fuori Pavlovic e conclude forte in porta. Maignan la tocca e la palla finisce sul palo prima di essere risputata in campo

33′- Pulisic si accende ancora! Bell’anticipo dell’americano al limite dell’area dell’Udinese, rapidamente s’infila in area e conclude. Pallone fuori di poco

32′- Grandissima occasione per il Milan: cross perfetto di Pulisic che arriva sul secondo palo, ci arriva Leao in estirada ma di fatto la toglie a Saelemaekers che era in posizione migliore per concludere

27′- Passa in vantaggio l’Udinese! Autorete di Bartesaghi. Contropiede brutale guidato da Zaniolo che poi serve Atta sulla destra, cross forte deviato da Bartesaghi, nulla da fare per Maignan

23′- Bellissimo colpo di tacco di Saelemaekers a liberare a Athekame in corsa verso l’area, il giovane svizzero arriva forte e leggermente sbilanciato e non riesce a servire i compagni in area

16′- Ammonizione per Leao: l’arbitro ha punito un fallo in attacco

12′- Saelemaekers serve in profondità Leao che prova a concludere di prima verso la porta, conclusione potente ma alta di poco sopra la traversa

8′- Percussione centrale pazzesca di Pulisic che fa uno slalom in mezzo a tutta la difesa dell’Udinese, una volta entrato in area però viene murato al momento del tiro

3′- Primo squillo di Zaniolo che si accentra e tira col sinistro. Attento Maignan blocca a terra

1′- L’arbitro dà il via al match

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà la Cremonese nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Segui con noi il live testuale