Milan, Servono nuovi acquisti per tenere Allegri

Il tecnico del Milan potrebbe non rimanere in rossonero pertanto la dirigenza vuole assicurare un futuro sicuro

Andrea Ramazzotti, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Massimiliano Allegri, accostato alla guida della Nazionale Italiana.

Le parole

“Nella conclusione di questo campionato di Serie A, il confronto tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà solo per il secondo posto in classifica, ma anche. . . per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Roberto Mancini è una presenza non invitata, ma nella corsa tra i due allenatori con più trofei di campionato, l’allenatore marchigiano è in svantaggio. Al contrario, le possibilità di Max con la Nazionale stanno crescendo, poiché, nonostante le garanzie del Milan sul rapporto con l’attuale allenatore, la qualificazione (o meno) alla prossima Champions League, e soprattutto i piani di mercato del club di via Aldo Rossi, potrebbero cambiare le carte in tavola”.

“Se il club dovesse finire tra le prime quattro, Allegri richiederà maggiore autorità nelle scelte sui nuovi acquisti. E se (come è probabile) non verrà accontentato su tutte le opzioni che suggerirà, almeno vorrà avere atleti che abbiano nel loro DNA la predisposizione a vincere e a adattarsi al tipo di gioco che desidera. In caso contrario, chiederà di rescindere un contratto che, in caso di qualificazione alla Champions, si estenderà automaticamente fino al 2028, con un’ulteriore opzione per il 2029”.