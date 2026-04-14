Milan, dubbio attacco a Verona: è il momento di Gimenez?

Il Milan prepara la sfida contro il Verona, dubbi in attacco per Allegri: Gimenez è in attesa della sua grande occasione.

Domenica alle 15 il Milan se la vedrà con l’Hellas Verona, partita cruciale per i rossoneri che vengono da due sconfitte di fila e sono chiamati a tornare ai tre punti. In vista della trasferta, ci aspettiamo che Allegri possa decidere di optare nuovamente per il 3-5-2. La colpa della sconfitta con l’Udinese non è da attribuire esclusivamente al 4-3-3, ma è abbastanza logico pensare che in questo momento difficile sia necessario ripartire dalle certezze acquisite nella prima parte della stagione.

Col 3-5-2 difesa e centrocampo funzionano meglio, il problema resta legato all’attacco, in cui giocatori del calibro di Pulisic e Leao sono più sacrificati, ma probabilmente saranno chiamati a mettersi a disposizione in quel ruolo ancora per un po’. È proprio l’attacco la vera incognita della prossima gara. Dei cinque a disposizione ne potranno partire titolari soltanto due e tra questi ce n’è uno che nella scorsa gara non ha giocato neanche un minuto e che è ancora in attesa della sua grande occasione. Stiamo parlando di Santi Gimenez. La punta messicana è rientrata dal lunghissimo infortunio ormai da un mese e in questo finale di stagione vuole fare di tutto per incidere e meritarsi il Milan anche in futuro. Tuttavia, come spesso succede in questi casi, non è facile rientrare dopo quasi sei mesi di stop e ora le partite a disposizione per lui scarseggiano.

Gimenez cerca spazio: occasione in arrivo?

Solo sei giornate alla fine del campionato, ma ci si aspetta che Gimenez possa riuscire a guadagnarsi la sua chance dal primo minuto. Già a Verona questa possibilità potrebbe anche esserci, o comunque potrebbe arrivare un buon minutaggio. Analizziamo ora la situazione dell’attacco rossonero.

Partiamo da Leao, il peggiore in campo nella sfida con l’Udinese, in difficoltà probabilmente anche dal punto di vista psicologico dopo i fischi di San Siro, oltre al fatto che come punta ormai lo sappiamo è fuori ruolo. Allegri di sicuro lo rilancerà perché c’è bisogno anche di lui in questo finale di stagione, ma non è detta che lo faccia subito, la sfida di Verona potrebbe essere utile per calmare le acque.

Passiamo poi a Pulisic: lui, secondo noi, è quello favorito per partire dall’inizio a Verona, anche perché è stato il ‘meno peggio’ nell’ultima gara e perché è sulla buona strada per interrompere il digiuno da gol che dura da dicembre. Stiamo rivedendo qualche sprazzo del vero Pulisic e, a meno di sorprese, dovrebbe partire titolare.

Manca il suo compagno d’attacco, che potrebbe essere Nkunku, anche lui partito dalla panchina nella scorsa gara e subentrato quando il risultato era ormai compromesso. Anche lui potrebbe avere un’occasione.

Quello invece che in questo momento è un po’ in calo nelle gerarchie è Fullkrug, deludente in tutte e tre le ultime uscite: è quasi impossibile che possa essere riscattato a fine stagione e anche il suo minutaggio potrebbe ridursi. Essendo Fullkrug l’unica prima punta di ruolo presente in rosa insieme a Gimenez, proprio il messicano potrebbe acquisire più minuti in queste ultime gare.

Tutto dipenderà dall’impressione che avrà su di lui Allegri in settimana. Il mister, in conferenza pre-Udinese, aveva parlato di un calo fisico normale e fisiologico dopo un paio di settimane fatte molto bene dopo il rientro. Vedremo se finalmente a Verona riusciremo a vedere a segno il Bebote.