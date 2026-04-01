La designazione arbitrale per Napoli-Milan: dirige Doveri

Napoli-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Mariani e Di Paolo al VAR.

Finita la sosta delle nazionali è di nuovo il momento di pensare al campionato di Serie A. Il Milan affronterà il Napoli al Maradona lunedì 6 aprile, la sera di Pasquetta, alle 20.45. Quello tra Napoli e Milan sarà uno dei due big match della 31esima giornata, (l’altro è Inter-Roma), sfida tra seconda e terza del campionato che sarà decisiva per tenere aperte o meno le speranze scudetto di una delle due squadre, distanti soltanto un punto l’una dall’altra. Vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie A: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida tra Napoli e Milan a Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Insieme a lui ci saranno Baccini e Colarossi come assistenti, mentre Pairetto sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Mariani e Di Paolo.