La designazione arbitrale di Hellas Verona-Milan: dirige Chiffi

Hellas Verona Milan, ufficiale la, designazione arbitrale: Chiffi sarà il direttore di gara, Mazzoleni e Gargiglio al VAR.

La disfatta contro l’Udinese ha sicuramente portato il Milan nel momento più difficile della sua stagione, con due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro di campionato. Un momento dal quale la squadra allenata da mister Massimiliano Allegri ha il dovere di uscire. Ed è anche questo il bello del calcio: la settimana successiva c’è sempre una nuova chance. Ad attendere il Milan ci sarà l’Hellas Verona al Bentegodi, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A. Verona al momento all’ultimo posto a pari merito col Pisa, ormai condannata alla retrocessione, ma che davanti al proprio pubblico di sicuro venderà cara la pelle. Il Milan, dal canto suo, in questo momento delicato non può permettersi di sottovalutare nessuno. Chissà se la sfida di Verona darà il via a un finale di stagione all’altezza per i rossoneri: calcio d’inizio domenica alle ore 15. Vediamo ora intanto il team arbitrale scelto per dirigere il match.

Rocchi sceglie Chiffi per il match del Bentegodi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare la sfida tra Hellas Verona e Milan a Daniele Chiffi della sezione Padova come direttore di gara. Ad assisterlo ci saranno Zingarelli e Laudato come assistenti, mentre Massimi sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Gargiglio.