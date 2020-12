UFFICIALE: la Uefa Conference League vedrà la luce la prossima stagione

MILANO – Se ne parlava da tempo, almeno un paio d’anni, adesso è realtà. La Uefa Conference League prenderà il via nella prossima stagione, quella 2021/2022. Si accederà alla competizione soltanto con i preliminari e si giocherà il giovedì in due fasce orarie differenti. La vincente della finale oltre a sollevare un trofeo avrà accesso anche all’Europa League dell’anno successivo. La prima finale si giocherà a Tirana, in Albania, il 22 Maggio 2022. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA