Una settimana dopo la straordinaria tripletta contro il Salisburgo in Europa League, per il giovane rossonero è arrivato il momento di festeggiare un traguardo importante. Alphadjo Cissé compie 20 anni, in un periodo particolarmente positivo della sua prima stagione al Milan, caratterizzata da gol e prestazioni di grande rilievo.

Il Milan celebra i 20 anni di Alphadjo Cissé

“Esattamente una settimana fa la gioia della tripletta al Salisburgo in Europa League, oggi - sempre in un giovedì europeo - la festa per i suoi 20 anni. Che momento per Alphadjo Cisse, classe 2006, che sta impreziosendo la sua prima stagione in rossonero con prestazioni e numeri importanti, e continua a sorprendere. Gol al debutto in Serie A contro il Torino, gol e premio di MVP sempre a Torino contro la Juventus, in rete anche con la Nazionale italiana U21 prima della straordinaria tripletta di Salisburgo. Attualmente il miglior marcatore rossonero in questo inizio di stagione, Cisse oggi compie 20 anni e tutta la famiglia rossonera lo festeggia. Buon compleanno!”