Omari Hutchinson, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a SkySport pochi istanti prima dell'inizio del match Bournemouth-Milan.

Come ti senti?

"Sarà una sfida impegnativa, ma sono entusiasta di iniziare e credo che anche i miei compagni di squadra abbiano la stessa emozione. Molti dei nuovi membri non hanno mai sperimentato un clima o una situazione simile, quindi è nostro compito supportarli e prepararli subito. È fantastico per me essere di nuovo in Inghilterra: questa sera ci sarà anche tutta la mia famiglia ed è un plus importante. Sarà una partita emozionante. "

È il giusto schieramento?

"In qualsiasi posizione mi metta l'allenatore, il mio scopo rimane sempre quello di impegnarmi al massimo e dare il meglio. La mia posizione sul campo non è un problema per me: sono felice finché posso giocare e voglio semplicemente godere il calcio. "

Ci sono molti privilegiati come te nel tuo ruolo. . .

"Dobbiamo semplicemente impegnarci al 100% e dare il nostro massimo in qualsiasi situazione. Il nostro scopo è ambire a vincere ogni incontro, contro qualsiasi avversario. Siamo il Milan: dobbiamo entrare in campo con la ferma determinazione di voler conquistare la vittoria e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. "