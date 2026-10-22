Il tecnico portoghese ha stabilito quali saranno gli undici titolari che affronteranno il Bournemouth
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Christie, Adams; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson. A disp.: Petrovic, Allan, Cook, Julio Soler, Brooks, Smith, Adli, Toth, Rodriguez, Rayan. All. Marco Rose.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moreira; Cisse. A disp.: Bouyer, Torriani, Gila, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Modric, Rabiot, Comotto, Pulisic, Camarda. All. Amorim.
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