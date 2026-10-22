Amorim vuole continuare a vincere in Europa e questa trasferta sarà chiave Lorenzo Focolari 22 ottobre - 21:00 Leao-Milan, addio in estate? Scegli IlMilanista come fonte preferita su Google: clicca qua! © RIPRODUZIONE RISERVATA Commenta Continua la lettura News Milan Amorim ha scelto! Le formazioni ufficiali di’ Bournemouth-Milan News Milan Hutchinson: “Dobbiamo dare il 100%…” News Milan Alphadjo Cissé spegne 20 candeline: il Milan festeggia il suo gioiello News Milan Chukwueze e Gonçalo Ramos, Di Stefano svela gli ultimi aggiornamenti Commenti Invia Commento Tutti Leggi altri commenti