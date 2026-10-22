Le condizioni di Samuel Chukwueze e Gonçalo Ramos tengono in apprensione il Milan a poche ore dalla sfida contro il Bournemouth. Collegato in diretta ai microfoni di Sky Sport dall'Inghilterra, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto sugli infortuni dei due giocatori.

Chukwueze, rischio stop di almeno due mesi

Le notizie più preoccupanti riguardano Chukwueze. Queste le parole di Di Stefano: “Per Chukwueze rischio concreto che lo stop possa essere di almeno due mesi”.

Se l'ipotesi dovesse trovare conferma, per il Milan si tratterebbe di un'assenza importante, con lo staff chiamato a valutare i tempi necessari per il recupero dell'esterno.

Gonçalo Ramos, prima ecografia negativa

Situazione da chiarire, invece, per Gonçalo Ramos. Il primo esame strumentale avrebbe dato esito negativo, ma il quadro clinico necessita di ulteriori verifiche per escludere eventuali lesioni muscolari.

Di Stefano ha spiegato: “Gonçalo Ramos ieri ha fatto una prima ecografia che ha dato esito negativo. In queste ore risonanza magnetica per provare a escludere ogni micro lesione al soleo”.

La risonanza magnetica sarà quindi importante per definire meglio le condizioni dell'attaccante e capire l'entità del problema. Il Milan attende gli esiti degli accertamenti per avere indicazioni più precise sul suo recupero.