UFFICIALE – Kessié e Kalulu parteciperanno alle Olimpiadi

Il Presidente Franck Kessié parteciperà alle Olimpiadi

Il primo a diffondere il rumors fu il noto giornalista Carlo Pellegatti che, sul proprio profilo Instagram, pubblicò un post: "Notizia clamorosa della mattina: Franck Kessie potrebbe essere convocato come fuoriquota dalla Costa D'Avorio per le Olimpiadi di Tokyo , che si svolgeranno dal 22 luglio all'8 agosto. Dovrà saltare il raduno dell'8 luglio a Milanello? Le trattative del suo rinnovo slitteranno?".

Rimane ancora in ballo la questione inerente al rinnovo. L'attuale contratto scade a giugno 2022 e il Milan ancora non ha trovato la quadra del cerchio per arrivare alla tanto attesa fumata bianco. Il rischio è quello di passare un'altra stagione con l'amletico dubbio: resta o se ne va. Un po' come successo nell'ultima con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. E abbiamo visto tutti come è finita.