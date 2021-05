Kessié, il presidente che sposta gli equilibri

Poco dopo il suo arrivo Kessié fu costretto a cambiare maglia per lasciarla a Bonucci

MILANO - Il Milan non ha fallito l’obiettivo e alla fine la formazione rossonera è tornata in Champions League, competizione che il club rossonero non disputa da ben 7 anni. Una qualificazione, dopo girone di andata ad altissimi livelli, sembrava una pura formalità ma alla fine il Milan ha centrato l’obiettivo chiudendo il campionato al secondo posto.

La Champions ha riportato entusiasmo ai tifosi che ieri hanno festeggiato i propri beniamini che al Gewiss Stadium hanno stracciato l’Atalanta, superandola in classifica all’ultima curva. L’uomo immagine della stagione e della partita è Franck Kessié. Il Presidente, come si fa chiamare, ieri ha regalato un’altra prestazione autorevole contro la sua ex squadra segnando anche una doppietta che ha riportato il Milan nel proprio ambiente naturale. L’ivoriano si trasferì in rossonero nel 2017 e scelse la maglia numero 19, prima che poi gli ex dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli chiesero all’ex Cesena e Atalanta di lasciarla a uno che “sposta gli equilibri”: Leonardo Bonucci.

A distanza di qualche anno ora è proprio Kessié che ha spostato gli equilibri portando la formazione rossonera al secondo posto di Serie A, ma soprattutto diventando uno dei leader indiscussi dello spogliatoio, al pari di Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic. Kessié si merita questa Champions più di ogni altro giocatore del Milan, perché nei momenti clou della stagione ha sempre risposto presente.

Rumors di mercato

Per quanto riguarda il mercato Mario Mandzukicha ufficializzato l’addio al club di via Aldo Rossi con un post su Instagram. Calhanoglu invece è diventato l’uomo immagine del Milan: è difficile dunque pensare a un addio al turco. Ma qualora il 10 rossonero dovesse cambiare aria Maldini e Massara starebbero pensando a un colpo importantissimo. A riportare l’indiscrezione è La Repubblica che sottolinea come il duo mercato starebbe valutando l’ingaggio di Paulo Dybala dalla Juve: un’operazione non facile vuoi perché i bianconeri chiedono 60 milioni per il cartellino vuoi perché l’argentino chiede un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, cifra al di fuori dei paletti imposti dal fondo Elliott.