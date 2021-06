Milan-Kessie: rinnovo fermo, piace in Premier ma priorità ai rossoneri

Il rinnovo di Kessie con il Milan è fermo, il centrocampista piace in Premier ma il giocatore vuole i rossoneri

Redazione Il Milanista

Nessuno come Franck Kessie. Né tra i giocatori in rosa del Milan, né tantomeno tra gli altri centrocampista della Serie A. Numeri impressionanti quelli dell'ivoriano: 4171 minuti giocati. 14 goal in stagione e 38 partite da titolare. Numeri e prestazioni da top player, gli ultimi contro l'Atalanta a Bergamo, la sua ex squadra. Due rigori trasformati, due goal dal dischetto che hanno regalato al club meneghino l'accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Come detto nessuno come lui, lo sa anche la dirigenza del Milan e Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già iniziato a lavorare sul rinnovo del Presidente.

Il punto sul rinnovo contrattuale

Kessie ha il contratto in scadenza nel 2022, il Diavolo non vuole perderlo a parametro zero e soprattutto vuole chiudere la questione il prima possibile, per non vivere un Donnarumma-bis o vedere un'altra fuga 'alla Calhanoglu'. Il centrocampista ha fatto le sue richieste, tramite il suo agente: sei milioni a stagione. Mentre il Milan ha risposto con una proposta su base quinquennale, fino al 2026, da 4 milioni all’anno. Attualmente Kessie percepisce 2,2 milioni. Distanza da due milioni di euro tra domanda e offerta, cifre che ricordano molto la vicenda Hakan Calhanoglu. E alla fine il turco ha scelto l'Inter.

Le ultime notizie su Kessie e il Milan

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la situazione vive un momento di stallo. E diversi club inglesi sono alla finestra, la Premier League infatti non ha mai smesso di guardare al centrocampista del Milan e l'Arsenal sembra essere la squadra più interessata. Per ora però la priorità del calciatore sono i rossoneri, ma il tempo stringe. Maldini e Massara sono consapevoli, serve però un'accelerata decisa per trovare un nuovo accordo il prima possibile. Intanto però il centrocampista prenderà parte alla prossima Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio, Pioli non potrà contare sul Presidente nel ritiro precampionato.