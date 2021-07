Pellegatti: “Lo voglio come nuovo numero 10 del Milan””

Ecco le parole di Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, in merito al possibile arrivo del nuovo trequartista per il Milan.

Il centrocampista austriaco piace a molti club come, ad esempio, alla Roma di José Mourinho (sbarcato oggi nella Capitale), all' Arsenal di Mikel Arteta, e anche al Milan del Fondo Elliott. I rossoneri hanno però un asso nella manica: ovvero la partecipazione alla Champions League. Infatti, secondo quanto riportato dalla testata tedesca, il classe '94 avrebbe espresso la volontà di andare in un club che disputerà la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. E il club di via Aldo Rossi tra le società che seguono l'austriaco è l'unica che ci parteciperà.

Carlo Pellegatti, dal suo canale Youtube, ha commentato il possibile arrivo di Sabitzer. Ecco le sue parole: “La Bild ieri sera ha parlato di Sabitzer al Milan, per me sarebbe un sogno spettacolare questo giocatore. Al posto di Calhanoglu è perfetto, un trequartista poliedrico, carismatico, un capitano. Lui è il perno di una squadra come il Lipsia che arrivato alle fasi finali della Champions League dell’anno scorso. La Bild dice che il Lipsia potrebbe venderlo dato che è in scadenza nel 2022, concedendogli la possibilità di scegliere dove andare. Lui vuole giocare la Champions League, e il Milan quest’anno la giocherà. Sarebbe perfetto dietro la punta nel 4-2-31. Mi auguro che se il prezzo fosse 15/20 milioni, il Milan lo prenda. A queste condizioni, questo giocatore va preso, anche in prestito. Voglio Sabitzer numero 10 nel Milan per la stagione che sta per iniziare”.