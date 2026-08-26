Dopo il successo per 2-0 ottenuto all'esordio contro il Torino, il Milan è pronto a tornare in campo davanti ai propri tifosi. I rossoneri affronteranno il Venezia venerdì 28 agosto alle ore 20.45, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A Enilive.

Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità della designazione arbitrale per il match di San Siro, comunicata dall'AIA.

Manganiello arbitra Milan-Venezia

A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Dei Giudici.

Il quarto ufficiale sarà invece Marcenaro, mentre la squadra arbitrale sarà completata dalla presenza di Camplone al VAR e Pezzuto nel ruolo di AVAR.

Una designazione importante per la seconda uscita stagionale del Milan, che dopo aver conquistato i primi tre punti in trasferta vuole dare continuità al risultato positivo e iniziare nel migliore dei modi anche il proprio cammino casalingo.

La designazione completa

Di seguito tutti gli uomini scelti per Milan-Venezia:

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici

IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Camplone

AVAR: Pezzuto

Il Milan di Ruben Amorim si prepara dunque al primo appuntamento della stagione a San Siro, con l'obiettivo di confermare le buone indicazioni mostrate nella vittoria contro il Torino.