Milan-Venezia, ufficiale la designazione arbitrale per la seconda giornata di Serie A: Manganiello sarà l’arbitro, Camplone al VAR.
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Dopo il successo per 2-0 ottenuto all'esordio contro il Torino, il Milan è pronto a tornare in campo davanti ai propri tifosi. I rossoneri affronteranno il Venezia venerdì 28 agosto alle ore 20.45, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A Enilive.
Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità della designazione arbitrale per il match di San Siro, comunicata dall'AIA.
Manganiello arbitra Milan-Venezia
A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello, che sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Dei Giudici.
Il quarto ufficiale sarà invece Marcenaro, mentre la squadra arbitrale sarà completata dalla presenza di Camplone al VAR e Pezzuto nel ruolo di AVAR.
Una designazione importante per la seconda uscita stagionale del Milan, che dopo aver conquistato i primi tre punti in trasferta vuole dare continuità al risultato positivo e iniziare nel migliore dei modi anche il proprio cammino casalingo.
La designazione completa
Di seguito tutti gli uomini scelti per Milan-Venezia:
- Arbitro: Manganiello
- Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici
- IV ufficiale: Marcenaro
- VAR: Camplone
- AVAR: Pezzuto
Il Milan di Ruben Amorim si prepara dunque al primo appuntamento della stagione a San Siro, con l'obiettivo di confermare le buone indicazioni mostrate nella vittoria contro il Torino.
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