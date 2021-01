Tatarusanu risponde presente: non fa rimpiangere Donnarumma ed è il migliore in campo

MILANO – Al termine dell’animato match di ieri sera tra Inter e Milan è intervenuto ai microfoni della Rai il portiere del Milan Tatarusanu: “Abbiamo fatto una grande partita, lottando dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra che ci ha condizionati troppo. Abbiamo provato a mantenere il pareggio, ma non ce l’abbiamo fata. Sulla lite? Sono cose normali, che possono capitare. Non penso sia stata una cosa così grave. Io mi alleno sempre al massimo. Mi faccio trovare pronto e mi ritengo un grande professionista. Come squadra stiamo facendo bene e se siamo primi c’è un motivo. Ora la partita più importante è il Bologna. Dobbiamo vincere e continuare a restare il più in alto possibile”.

CONTE – Prestazione notata anche dal tecnico nerazzurro Antonio Conte che su Tatarusanu si è espresso così: “Il loro portiere è stato il migliore in campo. Anche stasera c’è un fatto che ci deve far riflettere. Creiamo tantissimo e tiriamo molto, ma concretizziamo molto poco. Capitano poi partite che non riesci a vincere“. L’ex numero 1 del Lione è stato schierato in campo dal primo minuto dopo la squalifica di Gigio Donnarumma. Il portiere non ha fatto rimpiangere il classe ’99 esibendosi in parate e uscite importantissime.

LE TESTATE – La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 8 in pagella e riporta “Non c’è Donnarumma ma non se ne accorge nessuno”. Un 7,5 da parte del Corriere dello Sport che scrive di lui: “Non fosse per la sconfitta sarebbe la sua notte, prodezze a ripetizione”. Mentre Tuttosport ha definito la parata del primo tempo da hockeysta. Le parate del portiere romeno, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sono 5. Ecco i voti delle maggiori testate:

TMW 7.5

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7

