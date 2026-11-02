Durante il consueto video informativo sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha analizzato la situazione in casa Milan, focalizzandosi in particolare su Markus Krösche e altro ancora. Ecco le sue affermazioni: "Complimenti al Milan per una straordinaria prestazione nel derby, mai in discussione per tutta la sua durata. Il derby è stato ben costruito dal Milan, anche nella comunicazione successiva alla partita contro il Bologna. Non era facile trasmettere una sensazione di fiducia. Il Milan è riuscito in questo, Cardinale in prima persona lo ha fatto, raccontando del nuovo Generali Stadium fino alla cena prima del derby. Il Milan ha dedicato attenzione anche a questo, oltre all’ottima prestazione sul campo guidata da Ruben Amorim, criticato dalla stampa ma mai vicino a un esonero. Anche prima del derby, Cardinale ha confermato la fiducia in Amorim, anche attraverso comunicati, e questo fa la differenza: percepire la fiducia prima di una sfida così cruciale. Il Milan vince un altro derby e aggiunge elementi importanti, anche nella comunicazione".

Romano prosegue: "Il Milan ha l'intenzione di costruire. Vuole rafforzare la propria infrastruttura. Cardinale ha annunciato che ci sarà presto un comunicato, e si prevede a breve anche quello riguardante Krosche. Non è una novità. Un accordo verbale è già stato stabilito tra il Milan e Krosche, si attende solo la formalizzazione nelle prossime settimane. Sarà il nuovo Head of Football del Milan, quindi si occuperà della strategia di mercato della squadra. Ha una carriera significativa all'Eintracht, e arriva con tutte le credenziali per portare avanti la sua esperienza".

Riguardo il rinnovo di Rabiot e il mercato: "C'è lavoro da fare anche in termini contrattuali. Il prossimo a rinnovare sarà Rabiot. Il Milan sta facendo grandi sforzi per siglare questo accordo. Rabiot è un simbolo delle strategie astute del Milan. Il club desidera trattenerlo. Passando al mercato, il Milan vuole mostrarsi preparato. Il difensore non acquistato in estate potrebbe arrivare a gennaio. Ho già menzionato il nome di Gonçalo Inacio la settimana scorsa e lo ribadisco: è un giocatore molto apprezzato. Ci sono anche altri profili, ma il ruolo del difensore resta una priorità per il Milan. Non è finita qui. Mi attendo un'affermazione in attacco, però è certo che il Milan farà qualcosa anche oltre il difensore".