Fabio Ravezzani, reporter, ha commentato su Youtube il derby in cui il Milan ha battuto l'Inter per 3-1: "È possibile affermare che il momento più emozionante dopo la vittoria del Milan contro l'Inter sia stata la scena finale, quando Gerry Cardinale si è avvicinato a Michael Cuomo, visibilmente commosso e in lacrime”.

“Ritengo che quando una persona esprime le proprie emozioni attraverso il pianto, rivela il suo lato più autentico e reale. Quel Cardinale, spesso percepito come distaccato e poco coinvolto con il Milan, che era rimasto in ombra per quattro lunghi anni senza mai apparire, comunicando solo tramite intermediari o articoli di importanti testate che riportavano le sue opinioni. . . ecco, questo Cardinale che finalmente si è mostrato attivo, probabilmente anche grazie a un rinnovato approccio del club nelle relazioni esterne, trasmette messaggi più profondi. Un sottile messaggio si percepisce attraverso il linguaggio del corpo di Cardinale, le sue lacrime e l'incontro con un giovane giornalista, il che fa ben sperare, poiché sembra finalmente che sia diventato, come avrebbe dovuto, un discorso di passione sincera”.

“Cardinale ha davvero abbracciato la milanesità? Da quanto sembra, sì, e questo implica che il Milan proseguirà, come lui stesso ha recentemente garantito — talvolta in modo eccessivamente appariscente, volendo farsi notare, ma ciò fa parte del suo carattere —, a investire e a sviluppare la squadra. "