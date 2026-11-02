Luca Bianchin, giornalista, ha espresso le sue opinioni su La Gazzetta dello Sport analizzando il successo del Milan nel derby contro l'Inter.

Luca Bianchin, cronista, ha dichiarato su La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria del Milan nel confronto con l'Inter: "Se cercate una spiegazione, provate con queste due. Iniziamo dalla prima: l'energia manifestata dal Milan. Amorim ha affermato per quattro giorni che vede i suoi ragazzi affaticati, ma loro hanno risposto con un messaggio chiaro: 'Mister, non scherziamo'. Il Milan ha spesso raggiunto il pallone per primo, e l'esempio lampante è il modo in cui Yunus Musah, con pura determinazione e voglia, ha conquistato il calcio di punizione del 3-1. Colui che ha meno talento si è messo a disposizione di chi ha abilità, proprio come Gattuso nei suoi giorni miglior”.

“La seconda spiegazione: il cinismo. Tre conclusioni in porta e tre reti, anche con Gonçalo Ramos che ha mostrato la consueta incapacità. Questo ha un peso significativo. Amorim sarà soddisfatto di questo e, in particolare, del buon controllo del secondo tempo contro una squadra esperta nel recuperare. L'Inter, per una volta, non è riuscita a ribaltare il risultato e ora deve riflettere. Un po' sulla scelta di Chivu, che ha utilizzato un insolito 3-4-2-1 con Diouf e Sucic alle spalle di Thuram: non si tratta di un’idea molto riuscita per quest'anno. Molto dipende dalla mentalità. Deve comprendere perché continua a regalare uno o due gol di vantaggio, come se a piena capacità non si divertisse, e cosa è accaduto il 22 aprile 2024, perché il derby sembra essere una maledizione. Qualcuno, nel giorno in cui brillava la stella, deve aver offeso gli dei di San Siro. "