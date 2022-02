Il Milan non segna ai biancocelesti in Coppa Italia da 10 anni!

Domani sera il Milan affronterà i biancocelesti nei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco tutte le statistiche sulle due formazioni.

Redazione Il Milanista

Domani sera è in programma la sfida tra Milane Lazio per i Quarti di finale di Coppa Italia. Come riferito dalla società rossonera sul sito acmilan.com, ecco 10 curiosità sugli scontri in Coppa Italia tra le due formazioni:

SCONTRI DIRETTI

1- 21º confronto in Coppa Italia tra Milan e Lazio: bilancio in equilibrio con otto successi per parte e quattro pareggi.

2- Negli ultimi quattro incroci tra Milan e Lazio in Coppa Italia è stato segnato un solo gol, proprio nella gara più recente, realizzato da Correa a San Siro nell'aprile 2019. L'ultima rete rossonera contro la Lazio in Coppa Italia risale ai Quarti di finale giocati nel gennaio 2012 a San Siro, firmata da Zlatan Ibrahimović; in quella gara arrivò anche l'ultimo gol milanista di Clarence Seedorf.

3- Milan e Lazio si sono affrontate tre volte nei Quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri hanno superato il turno nelle prime due occasioni (2001/02 e 2011/12) venendo poi eliminati nel 2014/15, anno nel quale i biancocelesti raggiunsero la Finale sotto la guida di Stefano Pioli.

PRECEDENTI A SAN SIRO

4- Tredici delle venti sfide tra Milan e Lazio in Coppa Italia si sono disputate a San Siro: sei vittorie per i rossoneri contro le cinque biancocelesti (2N).

STATO DI FORMA

5- Il Milan ha perso soltanto due delle ultime diciassette partite casalinghe di Coppa Italia (12V, 3N), entrambe contro la Lazio (0-1 nel 2015 e 0-1 nel 2019).

STATISTICHE GENERALI

6- Sedici degli ultimi diciassette gol del Milan in Coppa Italia sono arrivati su azione; l'unica eccezione nel parziale è stata la rete di Hakan Çalhanoğlu, sugli immediati sviluppi di rimessa laterale, contro il Torino nel gennaio 2020.

7- Nella Serie A 2021/22 nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area di quella rossonera (otto), il doppio delle reti messe a segno dalla distanza dalla Lazio (quattro). Il Milan è anche la formazione che ha fatto più gol da punizione diretta nella Serie A in corso (quattro, al pari della Fiorentina).

FOCUS GIOCATORI

8- Ante Rebić è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime quattro gare ufficiali contro la Lazio (due gol e due assist). Il match di Serie A dello scorso settembre contro i biancocelesti a San Siro è stato l'unico in cui il croato ha servito due passaggi vincenti con la maglia rossonera.

9- La seconda delle due reti di testa segnate da Theo Hernández in rossonero è arrivata contro la Lazio nel dicembre 2020 in Serie A: quel gol al minuto 92 ha regalato la vittoria per 3-2.

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli e Maurizio Sarri si sono affrontati due volte in Coppa Italia: 1-1 e 0-0 nelle Semifinali dell'edizione 2019/20 tra Milan e Juventus.