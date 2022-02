Il Milan si prepara per la Coppa Italia: tornano due titolari

Il Milan si sta preparando per la sfida di Coppa Italia di domani sera contro i biancocelesti. Ecco chi torna in campo.

Mancano poco più di 24 ore alla sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio . Il big match valevole per i quarti di finale si svolgerà domani sera a San Siro alle 21:00. Partita importante, da dentro o fuori. Chi vincerà infatti passerà direttamente in semifinale. Entrambe le formazioni sono reduci da delle vittorie in campionato, con i rossoneri che hanno vinto il derby di Milano. L’entusiasmo è alle stelle e nessuna squadra vuole perdere l’occasione di passare il turno, per tentare di vincere il primo premio stagionale.

Il Milanieri si è allenato solo in palestra a causa del mal tempo, mentre oggi è tornato ad allenarsi anche in campo. Gli uomini di Piolihanno già archiviato la vittoria nel derby e sono concentrati a preparare il big match contro i biancocelesti. In giornata sono arrivate buone notizie per l’allenatore. Il tecnico rossonero infatti ha ritrovato Fikayo Tomori, che sembrerebbe essere pronto per il ritorno in campo. Un’altra buona notizia riguarda Alessandro Florenzi, che domani sera potrebbe partire dal primo minuto. In campo da titolare ci sarà anche Theo Hernandez, che invece salterà la prossima gara di campionato a causa della squalifica rimediata durante la stracittadina. Ante Rebic dovrebbe andare in panchina, pronto a subentrare durante la partita. Ancora assente per infortunio invece Zlatan Ibrahimovic.