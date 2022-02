Seria A, dal 1 marzo la capienza negli stadi torna al 75%

Si sta lavorando in queste ore per aumentare la capienza negli stadi. Secondo indiscrezioni, il cambiamento dovrebbe arrivare presto.

Grazie al miglioramento della curva dei contagi da Covid in Italia, si è deciso di allentare le misure per quanto riguarda gli stadi. L’obiettivo è di arrivare ad un’apertura totale del 100%, ma bisogna agire gradualmente. Il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sono a lavoro in queste ore proprio per apportare le modifiche necessarie per far sì che le cose cambino dal 1 marzo. Il cambiamento entrerebbe così in vigore in occasione della 28esima giornata di Seria A, quando il Milansarà impegnato nel big match contro il Napoli. Altre gare in programma sono Roma-Atalanta, Inter-Salernitana e Juve-Spezia.