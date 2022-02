Maldera: “Pioli è stato bravo nei cambi. Grande prestazione di Giroud”

Andrea Maldera ha commentato la vittoria del Milan nel derby della Madonnina. Ecco le sue dichiarazioni su Pioli e Giroud.

Redazione Il Milanista

Il Milanha vinto in rimonta l’attesissimo derby di sabato pomeriggio. I favoriti per il successo nella stracittadina erano in realtà i nerazzurri, ma a trionfare sono stati i rossoneri. Gli uomini di Inzaghi hanno dominato il primo tempo del match e gran parte del secondo. Dominio nerazzurro dunque fino al 75esimo minuto, quando Giroud ha messo a segno il pareggio e dopo soli tre minuti ha portato in vantaggio i diavoli. Grandissima rimonta, che dà grande entusiasmo al mondo Milan. La squadra meneghina ha dimostrato di essere ancora in vita e di ambire alla conquista dello scudetto.

Grande protagonista e uomo partita è stato Olivier Giroud. Il francese ha saputo sfruttare due occasioni d’oro, permettendo ai compagni di portarsi a meno 1 dai cugini. Niente male per l’attaccante rossonero alla prima sfida in carriera contro i nerazzurri. Proprio il numero 9 rossonero è diventato il primo giocatore francese a segnare una marcatura multipla in Serie A contro i nerazzurri.

Proprio del derby e della vittoria del Milan ha parlato Andrea Maldera. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Le partite sono lunghe, serve la lucidità per gestire tutti i momenti. Nella prima parte l'Inter ha fatto meglio ed era meritamente in vantaggio, ma il Milan è stato bravo a restare in partita. Pioli è stato bravo sui cambi, ha letto bene la partita. Il suo piano iniziale non ha funzionato, poi lo ha cambiato e ha avuto ragione. Nella ripresa l'Inter non mi è piaciuta per niente, mentre mi è piaciuto tanto il Milan. È una vittoria di valore, la squadra ha dimostrato carattere e maturità. Giroud ha fatto due gol da grande giocatore. Sul primo è lui a recuperare il pallone, sul secondo ha fatto una grande giocata".