Sport – Sirene spagnole per Franck Kessié

Il portale iberico Sport è sicuro: un club spagnolo starebbe valutando l'ingaggio di Franck Kessié

Il calciomercato è chiuso. Nonostante ciò dalle parte di Casa Milan si sta parlando del sempre più possibile addio di Franck Kessié . Il centrocampista infatti è in scadenza di contratto e al momento la trattativa sembra essere congelata, soprattutto per l'ampia forbice tra domanda e offerta tra le parti.

E il Milan rischia di passare un'altra stagione con un giocatore in scadenza di contratto. L'anno scorso con Donnarumma e Calhanoglu, questa con il Presidente. E sull'ivoriano si stanno muovendo già alcuni club pronti a ingaggiarlo a parametro zero a giugno.

Ma l'interesse dei blaugrana non è una novità visto che, appena due anni fa, si interessarono a Kessié. Era il Milan di Marco Giampaolo che considerava il numero 79 imprescindibile. In quel periodo non fu presentata nessuna offerta ufficiale soprattutto per l'alta valutazione economica che faceva il Milan: 55 milioni di euro. Ora, dopo due stagioni, Kessié torna prepotentemente ad essere uno degli obiettivi di mercato del Barcellona per la prossima stagione.