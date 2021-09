Tuttosport | Milan: ‘Dietro torna Alessio Romagnoli’

Tuttosport, in edicola questa mattina, ipotizza il ritorno tra i titolari di Alessio Romagnoli per Milan-Lazio

Redazione Il Milanista

Arriva la Lazio a San Siro, ma non solo. Un calendario fitto d'impegni quello del Milan, che nel giro di sette dovrà vedersela con i biancocelesti, prima, il Liverpool ad Anfield nella gara che segna il ritorno del Diavolo in Champions League, poi. E infine la Juventus in trasferta nel prossimo turno di campionato. Tante gare in poco tempo, Pioli ne è consapevole e sta pensando a qualche rotazione, magari far riposare chi ha giocato anche in nazionale. Evitare infortuni o ricadute è già fondamentale a questo punto della stagione, ed è per questo che contro la squadra di Maurizio Sarri dovrebbe partire titolare Romagnoli, al fianco di Tomori.

Il ritorno tra i titolari e un futuro che sembra già scritto

Ritorno in campo anche romantico da un certo punto di vista, perché il capitano rossonero non ha mai nascosto la sua fede calcistica e oggi pomeriggio affronterà la sua squadra del cuore. Ed è la stessa squadra che viene accostata proprio al difensore per il futuro, visto il contratto in scadenza con il club meneghino e le trattative per il rinnovo ad un punto morto. Osserverà di conseguenza un turno di stop Simon Kjaer, si riprenderà una maglia da titolare contro il Liverpool. Per Pioli è lui il titolare, ma vuole farlo rifiatare.

Il turnover di Stefano Pioli

Turnover anche in altre zone del campo, secondo Tuttosport. Unico cambio in difesa rispetto alla partita con il Cagliari è proprio Romagnoli. A centrocampo tornerà Kessie, complice l'infortunio di Krunic, al suo fianco Tonali con Bakayoko e Bennacer che si accomoderanno in panchina. Leao confermato sull'out mancino, mentre sull'altra fascia dentro Florenzi e non Saelemaekers. Il belga così come Kjaer andranno in panchina, in vista del Liverpool. Davanti? Staffetta Rebic-Ibrahimovic, con il croato titolare a guidare l'attacco rossonero.