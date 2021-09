Dalla Spagna – Kessié ha trovato l’accordo con il PSG

Ecco cosa riportano in Spagna sul futuro di Franck Kessié

Se per il secondo sono previsti applausi per aver trascinato la squadra in Champions League, per il primo invece potrebbero arrivare fischi per le richieste del rinnovo di contratto che scadrà a giungo 2022. L'ivoriano, per restare all'ombra del Duomo chiede 8 milioni di euro, mentre la dirigenza non sembra voler spingersi oltre ai 6,5 milioni di euro.