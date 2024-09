Spalletti: “Squadra maturissima, giocatori bravi a riconoscere posizioni”

Due su due per la Nazionale. Ieri sera l'Italia ha battuto 2-1 Israele in trasferta a Budapest, nella seconda gara di Nations League. Gli Azzurri si sono imposti grazie ai gol di Frattesi e Kean . Titolari due grandi ex del Milan : Donnarumma e Tonali . Dopo la gara, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai. Ecco le parole del ct.

La squadra si è espressa in maniera convincente: "L'ha fatto in maniera splendida, tutte le insidie di cui avevamo parlato prima della partita si sono visite nel primo tempo. Il fatto che siamo stati in ordine senza mai lasciarci andare troppo è stato fondamentale. La squadra è maturissima, non matura".