Ravezzani su Milan-Allegri: “Una persona affidabilissima mi ha detto che…”

Fabio Ravezzani è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in cui ha parlato della vicenda che vende coinvolti Allegri e il Milan

Stefania Palminteri Redattore 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 17:55)

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Fabio Ravezzani ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in merito alla vicenda Allegri e Milan.

Allegri-Milan. Cosa si sa in merito?

"Una persona assolutamente affidabile mi ha detto di aver incrociato Allegri e che alla domanda: 'Cosa fai?' gli ha risposto: 'L'anno prossimo alleno il Milan'. Ho riportato la notizia per quella che è, poi certo fino a che non c'è la firma… Diciamo che se mi avesse detto la cosa una persona abituata a esagerare avrei detto 'Mah', ma come detto la persona è affidabile al 100%. Che abbia voluto esagerare magari Allegri? Questo non lo so".

Quindi è stato scelto prima l'allenatore che il direttore sportivo?

"Ormai abbiamo capito che il dominus della situazione è Furlani. Non è come alla Juventus dove hanno delegato tutto a Giuntoli, qui c'è una proprietà molto operativa che vuole avere voce in capitolo. E da quel che ho percepito Cardinale si è scottato con l'ultima politica, pertanto vuole un nome importante in panchina anche per calmare la piazza. E nel momento in cui non c'è un direttore sportivo di grandissimo profilo, con tutto il rispetto per Tare e D'Amico, il nome che può accendere di più è quello dell'allenatore".

Cosa ne pensa della scelta?

"Considerando che in sede di mercato il Milan non prenderà chissà chi, allora puntare su un tecnico come Allegri o Conte sarebbe importante. Conte era stato scartato per diverse ragioni e il Milan ha una struttura rigida nel mondo della comunicazione, considerando che il Milan è attento anche sotto il profilo della comunicazione, Allegri sotto questo aspetto è molto più affidabile. E mi sembra il nome che può compattare la piazza".