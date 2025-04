Milan News – Follia di mercato, gira questa voce: “Dall’Inter arriva…”

Tra le indiscrezioni sul nuovo direttore sportivo e le voci sul prossimo allenatore rossonero, in casa Milan si parla sempre anche di calciomercato. In queste ore infatti stanno rimbalzando davvero tante news molto interessanti, tra cui anche qualche novità a dir poco clamorosa. E non è un caso, visto che in estate il Milan si renderà protagonista di una nuova rivoluzione di mercato, con tanti giocatori destinati a salutare i rossoneri e molti altri che sbarcheranno a Milano. Il volto della squadra insomma è destinato a cambiare radicalmente: dall'allenatore alla squadra in campo, sarà tutto molto diverso rispetto ad ora. E le sorprese, da questo punto di vista, potrebbero davvero essere dietro l'angolo.