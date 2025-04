Ravezzani sul nuovo ds: “Paratici era una scelta sbagliata in partenza”

"Secondo me Paratici era una scelta sbagliata in partenza. È squalificato, c'è la storia delle plusvalenze, la mossa goffa e imbarazzante di Luis Suarez. Per una società internazionale come il Milan che vuole seguire un certo tipo di immagine non mi sembrava la persona più giusta. Anche l'esperienza più recente al Tottenham non mi pare sia stata esaltante".