Spalletti: “Abbiamo perso troppi duelli e le distanze giuste”

In esclusiva a SkySport dopo la sconfitta della Nazionale italiana con l'Inghilterra ha parlato il commissario tecnico Luciano Spalletti che ha detto: "Delle cose le abbiamo sbagliate, in delle cose siamo stati un po' superficiali e da squadra di rango quale sono loro hanno vinto".

"Questa partita mi ha detto che si è cercato di fare pressione continua, di fare la partita giocandola a viso aperto, in questa continuità del viso aperto si è perso qualche duello e qualche distanza dove ci hanno preso dei vantaggi". Queste le parole di Spalletti in esclusiva a SkySport.

