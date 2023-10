Mercato, clamoroso Milan: “Furlani tenta il colpaccio a gennaio!” | News

Il Milan è già a caccia di rinforzi sul mercato. La dirigenza rossonera non vuole perdere tempo e ha intenzione di muoversi in fretta per anticipare i tempi e la folta concorrenza per alcuni suoi obiettivi di calciomercato. Giorgio Furlani in particolare starebbe lavorando concretamente a un paio di colpi molto importanti, già in vista della finestra di gennaio.