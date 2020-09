SOCIAL – Ibra regala la maglia a D. Green: “Porta a casa il trofeo”

Ibra regala la maglia a D. Green

MILANO – Nella notte tra mercoledì e giovedì gli Stati Uniti si bloccheranno per ammirare uno degli eventi più attesi dell’anno: le finali NBA. A sfidarsi saranno i Miami Heat e i favoritissimi Los Angeles Lakers. Tra i gialloviola, oltre a Lebron James e ad Antony Davis, figura anche un tifoso rossonero: Danny Green. Dopo aver visto il numero 14 americano indossare, qualche settimana fa, la terza maglia del Milan, oggi è lui stesso a ricevere in regalo la divisa da trasferta. A porgergliela, assieme all’in bocca al lupo per la vittoria dell’anello, è Zlatan Ibrahimovic.