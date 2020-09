News Milan – Addio Paquetá, si sblocca il mercato: ecco chi può arrivare

News Milan, mercato: addio Paquetá, la cessione sblocca un nuovo colpo

MILAN NEWS – Il nome di Lucas Paquetá era da tempo in cima alla lista dei cedibili rossoneri. L’addio del brasiliano era stato indicato più volte come la chiave per sbloccare l’ultima fase del mercato del Milan. In queste ore è arrivato l’annuncio di Sky Sport, che ha parlato di cessione a titolo definitivo del giocatore. Inizialmente il Lione aveva tentato una proposta di prestito, respinta subito al mittente dalla dirigenza rossonera, che aveva bisogno di incassare subito per poter reinvestire. La nuova offerta del Lione sembrerebbe invece aver convinto definitivamente il Milan, che ora può servirsi dei nuovi fondi per passare ad un altro colpo in entrata.

Nelle casse rossonere stanno per entrare 20 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Soldi freschi, con cui Maldini può passare all’assalto del suo prossimo obiettivo. Una delle priorità di Casa Milan è l’acquisto di un difensore centrale, che ora potrebbe arrivare più agevolmente. Tanti i profili accostati al Milan, dal sogno Milenkovic all’ipotesi Fofana, passando per Ajer e l’alternativa low cost Nastasic. Tutti nomi caldi, anche se non è detto che con il ricavato dalla cessione di Paquetá il Milan comprerà soltanto un difensore.

Avere in mano soldi freschi significa potersi muovere con maggiore sicurezza, magari andando ancora all’assalto del sogno Chiesa. Maldini potrebbe riuscire nel colpaccio mettendo in piedi un’operazione simile a quella che ha portato in rossonero Tonali. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il piano del Milan per Chiesa passa da due punti cruciali: la cessione di Paquetá e la qualificazione all’Europa League. Il primo passo è stato fatto, ora gli uomini di Pioli dovranno battere il Rio Ave per continuare a sognare anche sul mercato, con Chiesa nel mirino. Ma non è finita qui. Maldini ora prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA