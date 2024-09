Sinner trionfa allo US Open, il Milan si congratula: “Sei il migliore”

Il tennista altoatesino, tifoso del Milan, ieri sera ha vinto lo US Open, battendo in finale lo statunitense Fritz. Il messaggio del club

Jannik Sinner ha fatto ancora una volta la storia. Il tennista altoatesino, noto tifoso del Milan , ieri sera ha vinto lo US Open , battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz , con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 .

Sinner quindi è diventato il primo italiano a vincere due prove del Grande Slam nello stesso anno . Il classe 2001 inoltre è entrato nel ristretto club dei pochissimi che hanno vinto entrambi i Major sul cemento nello stesso anno , dopo la vittoria a inizio anno all' Australian Open .

Tra i tanti messaggi che sono arrivati per il campione di San Candido, non potevano mancare i complimenti social del Milan. Il messaggio del club rossonero su Instagram: "Congratulazioni per un altro grande traguardo. Sei il migliore, @janniksin!".