Capello: “Fonseca ha dimostrato personalità lasciando fuori Leao e Theo”

Fabio Capello , ex tecnico rossonero, è intervenuto sulle frequenze di Deejay Football Club sulle frequenze di Radio Deejay e ha rilasciato queste parole sul Milan :

"No, non mi sarebbe sembrato il caso. La società doveva intervenire dicendo che l'allenatore non si tocca, ma con i giocatori deve intervenire l'allenatore: ha il ruolo più importante, è lui che deve ricreare la sintonia".