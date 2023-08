Sinner: “La squadra fa un ottimo lavoro, I nuovi che sono arrivati…”

Ieri sera il tennis italiano ha vissuto un momento importante. Jannik Sinner infatti ha vinto il suo primo torneo Masters 1000, a Toronto, battendo in finale l'australiano De Minaur . Sinner, classe 2001, è il secondo italiano a vincere un 1000, dopo Fabio Fognini a Montecarlo nel 2019. Da oggi l'altoatesino sarà anche il numero 6 del ranking ATP . Il tennista, oltre al suo amore per il tennis, ha anche una grande passione per il Milan .

Proprio dopo la semifinale del torneo canadese, Sinner aveva parlato anche del Milan che sta nascendo: "Non direi che c’è un giocatore, ma, sai, l’intera squadra fa un ottimo lavoro di squadra. Abbiamo alcuni nuovi giocatori, il che è sicuramente un bene per noi. La mia storia da tifoso del Milan è una lunga storia. Perché quando ero più giovane vivevo in appartamento con un altro giocatore, più giovane di me, e lui era tifoso del Milan, quindi la sera guardavamo sempre le partite. E, sai, non mi piaceva molto il calcio, ma, sai, guardavo ogni volta “Milan, Milan”. Quindi ora sono tifoso del Milan, ed è bello".