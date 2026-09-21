Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha concesso un'intervista approfondita alla Gazzetta dello Sport in cui ha esaminato le prime cinque partite di Serie A. La squadra di Ruben Amorim, che ieri ha trionfato 3-0 contro il Lecce grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira, ha raggiunto un totale di 11 punti, posizionandosi a due lunghezze dalla vetta, dove attualmente ci sono Roma, Lazio e Inter con lo stesso punteggio.

Riguardo alla situazione attuale del Milan, Capello ha dichiarato: "Amorim ha finalmente schierato la formazione più competitiva e potrebbe aver trovato la giusta direzione. I risultati sono stati immediati, ora aspettiamo di vedere come il Milan integrerà i nuovi giocatori, poi capiremo come procederà".

Di seguito è riportata la classifica aggiornata di Serie A al termine della quinta giornata di campionato:

Roma 13 (5 partite disputate)

Inter 13 (5)

Lazio 13 (5)

Cagliari 12 (4)

Milan 11 (5)

Frosinone 10 (5)

Juventus 10 (5)

Como 10 (5)

Napoli 7 (5)

Sassuolo 7 (5)

Lecce 6 (5)

Atalanta 6 (5)

Udinese 4 (5)

Torino 4 (5)

Parma 4 (5)

Monza 4 (5)

Fiorentina 4 (5)

Bologna 2 (5)

Genoa 1 (5)

Venezia 0 (5)