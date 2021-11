Milan, si prepara la sfida con l’Atletico: sempre più assenti

Il Milan prepara la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Mister Pioli deve farei i conti con i molti assenti.

Redazione Il Milanista

Il Milan si prepara alla sfida contro l’AtleticoMadrid, gara valida per la quinta giornata di Champions League. Sarà un match difficile, con entrambe le squadre vogliose di fare bene e racimolare punti importanti. Gli spagnoli sono al terzo posto nel girone con 4 punti, a 1 solo punto dal Porto - in seconda posizione. Il Milan invece occupa l’ultima posizione con 1 punto. Lo scontro di mercoledì sera sarà perciò determinante. Tuttavia il club di Milanello deve far fronte ai molti infortuni verificatesi negli ultimi giorni.

Giocatore sicuramente assente è Ante Rebic. Il croato ha subito uno scontro durante il penultimo allenamento, prima della gara con la Fiorentina. Non è stato convocato e gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante tornerà a disposizione solo dopo la sosta natalizia, per il match contro la Roma – in programma il 6 gennaio. È notizia di oggi l’infortunio di Davide Calabria. Il terzino destro si era fatto male durante il ritiro della Nazionale. Lo stop è causato da un problema muscolare, rilevato durante gli allenamenti. In questi giorni le sue condizioni sono state valutate costantemente a Milanello, ma non ci sono buone notizie. Gli esami clinici parlano di uno stiramento al polpaccio e il numero 2 rossonero potrebbe stare fermo a lungo. Secondo il Corriere dello Sport, si prospetta per lui 1 mese di stop.

L’obiettivo di mister Pioli è mettere in campo la migliore formazione possibile. Ieri la squadra ha svolto solo lavoro defaticante, mentre oggi è scesa regolarmente in campo. Sembra quasi impossibile vedere giocare Fikayo Tomori. Come riporta Sky, oggi il difensore centrale ha svolto un lavoro a parte sul campo. L’inglese è alle prese con un problema all'anca. Ci sono ancora due giorni prima del big match e Pioli spera di poter riabbracciare qualche giocatore. In attesa di sviluppi, c’è però una certezza: chiunque scenderà in campo farà del suo meglio per portare il Diavolo alla vittoria.