Notizie Milan – Maignan tenta il miracolo, mentre Pioli…

Il portierone rossonero sta bruciando le tappe e potrebbe tornare in campo a sorpresa molto prima del previsto

Da Milanello arrivano notizie per certi versi incredibili. Mike Maignan sta bruciando le tappe e potrebbe tornare prima del big match con il Napoli previsto per il prossimo 19 dicembre.

Una notizia che fa sognare i tifosi e che li rende molto più tranquilli viste alcune incertezze reiterate di Tatarusanu. Intendiamoci, il portiere rumeno ha compiuto anche interventi importanti. Emblematico il rigore parato a Lautaro Martinez nel derby. Come rivela il Corriere della Sera l'estremo difensore francese vorrebbe addirittura scendere in campo contro il Sassuolo.

L'ex Lille vuole provarci a tutti i costi ad essere a disposizione di mister Pioli per la gara con gli emiliani. Da parte sua, il tecnico rossonero non ha intenzione di correre rischi inutili. Un ricaduta sarebbe un danno enorme. Già oggi Maignan parteciperà agli allenamenti in gruppo e si compiranno valutazioni più approfondite, ma Pioli frena l'entusiasmo del numero 16 del Diavolo. Il rientro effettivo avverrà soltanto quando la mano di Magic Mike sarà tornata operativa al 100%.