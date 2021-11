3 buone notizie, Pobega, Kalulu e Maignan: i tifosi possono sognare

3 ottime notizie per i tifosi rossoneri riguardanti 3 calciatori. Ripartire dopo la sconfitta di FIrenze è la parola d'ordine.

Redazione Il Milanista

KALULU STA ESPLODENDO - Il rendimento e le prestazioni di Kalulu in questa stagione sono la migliore risposta a chi dubitava del valore degli scout rossoneri. Uno degli aspetti più sorprendenti di Pierre Kalulu è la capacità del francese di impattare sulla squadra, sia dal primo minuto che a partita in corso, dopo un periodo più o meno prolungato di panchina. Nonostante non sia così abile nella spinta come Theo, Kalulu ha importanti dote difensive che lo rendono un giocatore affidabile in fase di copertura.

A PROPOSITO DI POBEGA - IvanJuric, tecnico del Torino, si è così espresso in conferenza stampa su Pobega: "Lo seguivo da anni, lo volevo già prendere prima: mi piacciono i ragazzi italiani con questa mente, come lui, Buongiorno, Pessina e Dimarco. Partono dal basso, poi crescono e capiscono il valore dei soldi e dell'allenamento. Hanno grande stabilità emotiva, così possono crescere. Pobega è un centrocampista totale: non ha dato da regista, non ha niente in cui emerge ma è bravo in tutto e fa prestazioni importanti. In poco tempo è arrivato in nazionale, è una bella cosa".

MAIGNAN, QUANDO TORNA - Nella nota post operazione del 13 ottobre, il Milan aveva comunicato che "seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane". Sono, perciò, passati 39 giorni esatti, cioè 5 settimane e 4 giorni. Le 10 settimane scadranno per l'esattezza il 22 dicembre 2021, a cavallo tra le sfide contro il Napoli del 19 dicembre e contro l'Empoli del 22 dicembre; nel caso in cui il portiere francese proceda con qualche giorno di anticipo nel suo recupero sul campo e tra i pali, dunque, non è da escludere un possibile ritorno in partita ufficiale per le ultime due gare dell'anno.