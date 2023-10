Scommesse, Gravina: “Chi ha sbagliato, pagherà. Ma dopo li aiuteremo”

Ospite dell'Ambasciata Italiana a Londra in vista del match di stasera tra Italia e Inghilterra, il presidente della FIGC ha parlato del caso

Oggi sul caso è intervenuto anche Gabriele Gravina . Ospite dell'Ambasciata Italiana a Londra in vista del match di stasera tra Italia e Inghilterra , il presidente della FIGC ha rilasciato una breve dichiarazione sulla vicenda.

Le parole del presidente: " Chi ha sbagliato dovrà pagare , e noi faremo il possibile perché si arrivi ad una sentenza il più velocemente possibile. Ma, al di là dell'errore individuale, non abbandoneremo mai i giocatori coinvolti. Pagheranno se hanno sbagliato ma dopo li aiuteremo ".

