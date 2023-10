Corona: “Tonali-Milan? Non l’ha mai fatto, ma giocava cifre esorbitanti”

“La Juventus potrebbe essere retrocessa? C’è una cosa che non ti posso dire in diretta. Ricordiamoci che la Juventus ha fatto una roba grave, il caso Suarez. Non c’è una società più coinvolta. Fagioli non ha fatto tanto scalpore, Tonali per esempio sì, è un classe 2000, capitano del Milan e bandiera della Nazionale. Quello che ti posso dire è che gran parte di questi ragazzi non hanno giocato sulla propria squadra, giocano sul calcio ma non si sono giocati le loro partite. Una nostra fonte dice che Zaniolo si è giocato una partita di Coppa Italia della Roma, ma per me Zaniolo è un caso a parte. No, Tonali non giocava sul Milan, giocava al banco scommesse, giocava cifre esorbitanti. Fai conto che Fagioli si è giocato un milioni di euro in tre mesi. Perché passano a giocare con gli allibratori? Perché non devono pagare subito e sperano con la vincita di rientrare”. In tutto questo, grandissima attenzione. Clamoroso Milan, poco fa l'annuncio: "Furlani tenta il colpaccio a gennaio!" <<<