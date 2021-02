Schalke, ad un passo la cessione di Kabak. Il difensore turco va in Premier

MILANO – Per diversi mesi il Milan è stato impegnato nella ricerca di un difensore con cui rimpolpare il reparto arretrato. Sul taccuino dei dirigenti meneghini sono stati segnati numerosi nomi e, alla fine, è arrivato Fikayo Tomori in prestito dal Chelsea. Il centrale inglese classe 1997 ha fatto il suo esordio in Coppa Italia, subentrando al posto di Simon Kjaer nel derby contro l’Inter, mentre a Bologna ha debuttato dal primo minuto in campionato. In entrambe le occasioni ha suscitato ottime impressioni. Personalità, intensità e forza fisica a disposizione della retroguardia rossonera. Tuttavia, per svariati giorni il Milan è stato molto vicino a Ozan Kabak.

Il difensore turco piaceva già da molto tempo a Paolo Maldini, che infatti ha provato concretamente a portarlo all’ombra del Duomo. Lo Schalke 04, però, ha sempre chiesto somme molto alte e preferiva vendere il giocatore a titolo definitivo. Il Milan ha quindi virato su altri obiettivi, andando a prendere proprio Tomori. Kabak, però, sta comunque per cambiare casacca.

E’ infatti ormai ad un passo la sua firma con il Liverpool. I Campioni d’Inghilterra, da tempo in cerca di un difensore centrale, hanno puntato il mirino proprio sul giocatore turco classe 2000 e hanno trovato l’intesa definitiva con lo Schalke 04. La fumata bianca è stata raggiunta sulla base di un prestito sino a fine stagione, con obbligo di riscatto (e non diritto).

In estate, quindi, i Reds dovranno acquistare a titolo definitivo il giocatore, versando nelle casse dello Schalke la cifra pattuita. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo e nelle prossime ore ci sarà l’annuncio ufficiale. La società tedesca, dal canto suo, sta provando a prendere Mustafi dall’Arsenal per sostituire il partente Kabak. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<