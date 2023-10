Scaroni: “Milan in vetta? A me piace esserlo a fine campionato”

Il Milandopo otto giornate di campionato occupa la vetta più alta della classifica. I rossoneri finora hanno collezionato la bellezza di 7 vittorie ed una sola sconfitta, arrivata al derby contro i cugini nerazzurri. Anche i numeri relativi ai gol fatti (16), ed incassati (8) lasciano a ben sperare. Questo il commento di Paolo Scaroni sul Milan primo in classifica ai microfoni di Sky Sport: “Veramente eravamo già stati in alto nelle classifiche in passato, a me piace essere in alto in classifica a fine campionato. Quello che avviene nel frattempo sì, mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine”.