Il numero nove del Milan arriva dall’Inghilterra: ecco il profilo

Il nuovo nome per il mercato del Milan arriva direttamente dall'Inghilterra. Si parla di un calciatore di buon livello che nel corso delle ultime stagioni sta diventando una certezza in Premier League. la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su di lui e potrebbe portare avanti questa trattativa.

Secondo la redazione di Rai Sport Ollie Watkins è uno degli obiettivi per l'attacco del Milan. Parliamo di un calciatore davvero molto interessante che nel corso delle ultime stagioni sta facendo senza ombra di dubbio la differenza. Quest'anno ha messo a referto già quattro reti e quattro assist in sole otto presenze. Si parla di un centravanti che sa giocare con il team, moderno e in grado di legare le azioni.