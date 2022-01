Scaroni lancia l’allarme: “Se il calcio fallisce sarà un problema per tutti”

Il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni ha parlato del periodo complicato che sta vivendo tutto il calcio.

In esclusiva ai microfoni del Sole 24 Ore ha parlato il presidente onorario del Milan Paolo Scaroni. Il numero uno della società rossonera si è espresso sulla situazione che sta vivendo il mondo del calcio in questo periodo storico molto difficile che stiamo vivendo.

Le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni

“A differenza di tante altre imprese che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto contributi, non si capisce perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla. La nostra società in tempi così difficili si è impegnata a intraprendere un percorso più sostenibile economicamente, ed è bene che tutto il movimento si adegui, ma non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300mila addetti. Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani”. Queste le parole In esclusiva ai microfoni del Sole 24 Ore del presidente onorario del Milan Paolo Scaroni.

Anche il noto conduttore tv Amadeus ha parlato del Milan

Alla Gazzetta dello Sport Amadeus ha detto: “Speravo che il derby Inter-Milan si giocasse la domenica sera per tornare a San Siro direttamente da Sanremo, come avevo già fatto due anni fa quando vincemmo, ma pazienza. La prima mezz’ora lo seguirò in albergo e poi alla tv del camerino, ma il secondo tempo lo perderò per forza! Certamente mi terranno aggiornato su punteggio e risultato finale. Anche se non volessi saperlo, mi arriverebbe alle orecchie comunque prima di salire sul palcoscenico. Se l’Inter vincesse sarebbe un bel regalo, entrerei con un sorriso doppio: per i nerazzurri e per Sanremo. Sarà una serata ricca: prima il pallone, poi la musica”.

Su Ibrahimovic

“Sarei davvero felice se giocasse il derby, le grandi sfide vanno giocate con tutti i titolari. Come il Festival, sarebbe sminuito con qualche defezione. Confido nell’abilità di De Vrij e Skriniar per frenarlo. Non l’ho sentito, ma in questi giorni lo chiamerò. Milan? Il Milan è forte. Theo Hernandez e Leao sono velocissimi, Ibra è una forza della natura. Penso che le milanesi si giocheranno lo scudetto fino alla fine”.