Continua la linea verde per il Milan: Estève nel mirino

La società rossonera capitanata da Paolo Maldini è alla ricerca di un profilo adatto per la difesa di Stefano Pioli.

Redazione Il Milanista

Siamo entrati nell'ultima settimana di mercato. La sessione invernale è ormai agli sgoccioli e il Milan non ha ancora fatto il proprio botto in difesa. Per stessa ammissione di Paolo Maldini potrebbe anche non esserci un rinforzo in difesa. Tuttavia le voci su un possibile acquisto non si placano e con loro non si placano nemmeno i profili per il possibile colpo. 2 dei giocatori che interessano al Milan militano in Ligue 1 e sono sia giovani che forti: il mix perfetto insomma. Partiamo con il primo profilo.

Si fa largo l'ipotesi Maxime Estève del Montpellier

Il nome che sta circolando in questi giorni è quello di Maxime Estève, giocatore di proprietà del Montpellier. Il giovane ragazzo è ora infortunato, ma date le sue enormi qualità, il Milan potrebbe provare un affondo ugualmente. Di nazionalità francese, classe 2002, difensore centrale mancino, Maxime Estève rappresenta il futuro del calcio transalpino. Data la sua giovane età e la sua esperienza già cospicua, il suo acquisto sarebbe un grande colpo sia per il futuro, ma anche e soprattutto per il presente e ad un costo non vertiginoso come in altri casi.

In Francia piace anche un altro profilo

Oltre a Maxime Estève, piace anche un altro profilo che milita in Ligue 1. si tratta di Sven Botman del Lille. Mentre per il classe 2002 l'arrivo a Milano potrebbe verificarsi già in questa sessione di mercato, per il gigante olandese classe 2000 se ne parla per giugno. Secondo molte indiscrezioni Botman avrebbe già accettato di buon grado la destinazione Milan. C'è però una richiesta economica del club campione in carica di Francia che resta molto alta. Almeno 30 milioni di euro cash senza contropartite tecniche. Sven Botman piace. Paolo Maldini, però, non smette di guardarsi in giro ed è sempre alla ricerca di quel profilo che possa dare quel qualcosa in più alla causa rossonera.